Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Geely verteidigt Stellung am Vormittag

Die Aktie von Geely zeigt sich am Donnerstagvormittag ohne große Bewegung. Bei der Geely-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im NASDAQ OTC-Handel hat das Papier einen Wert von 1,26 USD.

Die Geely-Aktie wies um 23:20 Uhr kaum Veränderungen aus. Im NASDAQ OTC-Handel notierte das Papier bei 1,26 USD. Den Tageshöchststand markierte die Geely-Aktie bei 1,27 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Geely-Aktie bis auf 1,24 USD. Bei 1,25 USD eröffnete der Anteilsschein. Über NASDAQ OTC wurden im bisherigen Handelsverlauf 87.300 Geely-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 07.09.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 1,86 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 47,62 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 1,07 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Geely-Aktie derzeit noch 15,08 Prozent Luft nach unten.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 20.03.2024 veröffentlicht. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Geely-Anleger Experten zufolge am 19.03.2025 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 0,485 CNY belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

