Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Geely am Donnerstagmittag mit stabiler Tendenz

Aktienentwicklung

Die Aktie von Geely hat am Donnerstagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Ausschläge verzeichnete die Geely-Aktie im Tradegate-Handel und tendierte zuletzt bei 0,960 EUR.

Werte in diesem Artikel

Kaum Bewegung ließ sich um 12:03 Uhr bei der Geely-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via Tradegate bei 0,960 EUR. Die Geely-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 0,962 EUR. Im Tief verlor die Geely-Aktie bis auf 0,948 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,950 EUR. Von der Geely-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 71.603 Stück gehandelt.

Bei 1,430 EUR erreichte der Titel am 09.02.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 48,969 Prozent Plus fehlen der Geely-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 0,862 EUR erreichte der Anteilsschein am 01.02.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Geely-Aktie 10,242 Prozent sinken.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 20.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 25.03.2025 wird Geely schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Geely-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 0,481 CNY fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Geely-Aktie

Konkurrenz für Tesla: Projektoren, Kühlschränke & Co. - Chinesische EV-Hersteller setzen sich mit neuen Technologien von Rivalen ab

Tesla-Aktie legt an der NASDAQ zu: SAP nimmt Tesla-Fahrzeuge aus Dienstwagen-Programm

NIO-Aktie an der NYSE dennoch niedriger: NIO-Absatz springt im Januar an