Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Anleger decken sich am Mittag mit Geely ein

Blick auf Geely-Kurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Geely. Die Aktionäre schickten das Papier von Geely nach oben. Im Frankfurt-Handel gewann die Aktie zuletzt 6,5 Prozent auf 1,66 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Geely-Aktie notierte im Frankfurt-Handel um 11:42 Uhr in Grün und gewann 6,5 Prozent auf 1,66 EUR. Bei 1,66 EUR markierte die Geely-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 1,64 EUR. Der Tagesumsatz der Geely-Aktie belief sich zuletzt auf 19.627 Aktien.

Bei 2,35 EUR erreichte der Titel am 27.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 41,31 Prozent über dem aktuellen Kurs der Geely-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,87 EUR. Dieser Wert wurde am 06.08.2024 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Geely-Aktie 90,75 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten Geely-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,330 HKD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,491 CNY.

Geely ließ sich am 20.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.06.2025 erfolgen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Geely-Aktie in Höhe von 1,36 CNY im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

