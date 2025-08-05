DAX24.158 -0,1%ESt505.343 +0,2%Top 10 Crypto16,03 +1,3%Dow43.969 -0,5%Nas21.243 +0,4%Bitcoin100.180 -0,4%Euro1,1635 -0,3%Öl66,79 +0,6%Gold3.389 -0,2%
Geely im Fokus

Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Geely am Freitagmittag nahe Nulllinie

08.08.25 12:05 Uhr
Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Geely am Freitagmittag nahe Nulllinie

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagmittag die Aktie von Geely. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Geely-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im Frankfurt-Handel nahezu unverändert bei 2,02 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Geely
2,02 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Kaum Ausschläge verzeichnete die Geely-Aktie im Frankfurt-Handel und tendierte um 11:47 Uhr bei 2,02 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Geely-Aktie bisher bei 2,03 EUR. Im Tief verlor die Geely-Aktie bis auf 2,00 EUR. Bei 2,03 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel. Zuletzt wechselten via Frankfurt 15.415 Geely-Aktien den Besitzer.

Am 27.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 2,35 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 16,15 Prozent Plus fehlen der Geely-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,88 EUR am 09.08.2024. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Geely-Aktie 130,43 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Geely-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,330 HKD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,431 CNY belaufen.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Geely am 15.05.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,60 HKD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,17 HKD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 77,51 Mrd. HKD – ein Plus von 36,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Geely 56,92 Mrd. HKD erwirtschaftet hatte.

Am 14.08.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 25.08.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Geely ein EPS in Höhe von 1,49 CNY in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

