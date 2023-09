Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Geely am Mittag höher

Kursverlauf

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Geely. Zuletzt wies die Geely-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 1,14 EUR nach oben.

Die Geely-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 11:31 Uhr 1,2 Prozent im Plus bei 1,14 EUR. Die Geely-Aktie zog in der Spitze bis auf 1,15 EUR an. Den Handelstag beging das Papier bei 1,14 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 21.668 Geely-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (1,81 EUR) erklomm das Papier am 10.09.2022. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 58,16 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 1,05 EUR am 14.03.2023. Derzeit notiert die Geely-Aktie damit 8,56 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Geely am 20.03.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 19.03.2025.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Geely-Gewinn in Höhe von 0,485 CNY je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

