Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Geely fällt am Nachmittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Geely. Die Geely-Aktie musste zuletzt im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 3,1 Prozent auf 0,930 EUR.

Die Geely-Aktie notierte um 16:07 Uhr im Tradegate-Handel in Rot und verlor 3,1 Prozent auf 0,930 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Geely-Aktie bis auf 0,920 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,938 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 505.359 Geely-Aktien.

Am 01.02.2023 markierte das Papier bei 1,560 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 67,702 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Geely-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,920 EUR ab. Derzeit notiert die Geely-Aktie damit 1,065 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 20.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Geely veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Geely-Anleger Experten zufolge am 19.03.2025 werfen.

Experten taxieren den Geely-Gewinn für das Jahr 2023 auf 0,496 CNY je Aktie.

