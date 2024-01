Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Geely am Mittag mit roten Vorzeichen

Geely im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Geely. Zuletzt ging es für die Geely-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 1,8 Prozent auf 0,954 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Geely nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 1,8 Prozent auf 0,954 EUR. Das Tagestief markierte die Geely-Aktie bei 0,953 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,970 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 899.762 Geely-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 01.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 1,560 EUR an. 63,467 Prozent Plus fehlen der Geely-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 22.12.2023 Kursverluste bis auf 0,901 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 5,565 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Geely am 20.03.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Geely rechnen Experten am 19.03.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 0,493 CNY belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

