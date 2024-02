Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Anleger schicken Geely am Freitagnachmittag ins Minus

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Geely. Die Geely-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 2,7 Prozent im Minus bei 0,935 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Geely-Aktie notierte um 16:04 Uhr im Tradegate-Handel in Rot und verlor 2,7 Prozent auf 0,935 EUR. Der Kurs der Geely-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 0,924 EUR nach. Bei 0,943 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 96.374 Geely-Aktien umgesetzt.

Am 09.02.2023 markierte das Papier bei 1,430 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 52,985 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 01.02.2024 gab der Anteilsschein bis auf 0,862 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 7,822 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Geely-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,158 CNY rechnen können. Im Vorjahr schüttete Geely 0,210 HKD aus.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Geely wird am 20.03.2024 gerechnet. Die Veröffentlichung der Geely-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 25.03.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Geely-Aktie in Höhe von 0,481 CNY im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

