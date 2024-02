Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Geely am Vormittag stabil

Kurs der Geely

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von Geely. Die Geely-Aktie notierte im NASDAQ OTC-Handel zuletzt bei 1,02 USD und damit auf dem Niveau des Vortages.

Zum Vortag unverändert notierte die Geely-Aktie um 23:20 Uhr im NASDAQ OTC-Handel bei 1,02 USD. Bei 1,03 USD erreichte die Geely-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. In der Spitze fiel die Geely-Aktie bis auf 1,02 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 1,03 USD. Bisher wurden heute 59.252 Geely-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.02.2023 bei 1,57 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 53,43 Prozent könnte die Geely-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,91 USD am 02.02.2024. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Geely-Aktie 12,09 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 0,210 HKD an Geely-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,158 CNY.

Voraussichtlich am 20.03.2024 dürfte Geely Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 25.03.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Geely.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 0,481 CNY je Aktie belaufen.

