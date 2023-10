Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Geely am Montagmittag in Rot

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Geely. Zuletzt fiel die Geely-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 1,09 EUR ab.

Die Geely-Aktie wies um 11:30 Uhr Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 1,09 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Geely-Aktie bei 1,07 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 1,07 EUR. Zuletzt wechselten 20.413 Geely-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.02.2023 bei 1,56 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 43,05 Prozent könnte die Geely-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 14.03.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 1,05 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Geely-Aktie mit einem Verlust von 3,32 Prozent wieder erreichen.

Voraussichtlich am 20.03.2024 dürfte Geely Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Geely-Anleger Experten zufolge am 19.03.2025 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 0,481 CNY je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Geely-Aktie

Deutscher Automarkt stagniert im September

BYD-Aktie, NIO-Aktie & Co.: Diese Faktoren könnten einen Siegeszug der chinesischen Elektroauto-Marken in Europa verhindern

NASDAQ-Titel Tesla-Aktie: Tesla senkt in China erneut die Preise