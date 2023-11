Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Geely gewinnt am Vormittag

Notierung im Fokus

Die Aktie von Geely zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der Tradegate-Sitzung 0,4 Prozent auf 1,15 EUR zu.

Die Aktie legte um 09:15 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,4 Prozent auf 1,15 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Geely-Aktie sogar auf 1,15 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 1,14 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 9.350 Geely-Aktien.

Am 01.02.2023 erreichte der Anteilsschein mit 1,56 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 35,68 Prozent Plus fehlen der Geely-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 1,03 EUR erreichte der Anteilsschein am 24.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 10,30 Prozent.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Geely wird am 20.03.2024 gerechnet. Schätzungsweise am 19.03.2025 dürfte Geely die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 0,489 CNY je Aktie belaufen.

