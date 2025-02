Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Geely zeigt sich am Mittag gestärkt

Geely im Blick

Die Aktie von Geely gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Geely konnte zuletzt klettern und stieg im Frankfurt-Handel um 0,5 Prozent auf 2,18 EUR.

Die Geely-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 11:45 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 2,18 EUR. In der Spitze gewann die Geely-Aktie bis auf 2,20 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 2,19 EUR. Zuletzt wurden via Frankfurt 143.612 Geely-Aktien umgesetzt.

Am 10.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 2,20 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Geely-Aktie somit 0,86 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 06.08.2024 auf bis zu 0,87 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 60,11 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,456 CNY. Im Vorjahr hatte Geely 0,220 HKD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Geely ließ sich am 14.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 20.03.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von Geely rechnen Experten am 24.03.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Geely im Jahr 2024 1,47 CNY Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Geely-Aktie

Xiaomi-Aktie klettert auf Rekordhoch - chinesisches Subventionsprogramm stützt

Volvo Cars-Aktie tiefrot: Volvo Cars prognostiziert Turbulenzen nach Gewinneinbruch

ZEEKR mit Auslieferungszahlen für Januar - Wichtiger Meilenstein rückt näher