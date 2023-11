Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Geely am Nachmittag mit Kursabschlägen

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Geely gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Geely-Aktie musste zuletzt im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 2,6 Prozent auf 1,11 EUR.

Die Geely-Aktie gab im Tradegate-Handel um 16:04 Uhr um 2,6 Prozent auf 1,11 EUR nach. Das bisherige Tagestief markierte Geely-Aktie bei 1,11 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 1,11 EUR. Bisher wurden via Tradegate 68.234 Geely-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 01.02.2023 markierte das Papier bei 1,56 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 40,42 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Geely-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 1,03 EUR am 24.10.2023. Mit einem Kursverlust von 7,17 Prozent würde die Geely-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Voraussichtlich am 20.03.2024 dürfte Geely Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 19.03.2025.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Geely ein EPS in Höhe von 0,489 CNY in den Büchern stehen haben wird.

