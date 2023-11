Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Geely am Vormittag auf rotem Terrain

Geely im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Geely. Die Aktionäre schickten das Papier von Geely nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,4 Prozent auf 1,11 EUR.

Um 09:08 Uhr rutschte die Geely-Aktie in der Tradegate-Sitzung um 2,4 Prozent auf 1,11 EUR ab. Die Geely-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 1,11 EUR ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 1,11 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 6.840 Geely-Aktien umgesetzt.

Am 01.02.2023 markierte das Papier bei 1,56 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 40,24 Prozent über dem aktuellen Kurs der Geely-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 24.10.2023 Kursverluste bis auf 1,03 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 7,28 Prozent könnte die Geely-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Geely am 20.03.2024 vorlegen. Geely dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 19.03.2025 präsentieren.

In der Geely-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 0,489 CNY je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

