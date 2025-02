Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Geely am Dienstagmittag im Tiefenrausch

Aktie im Blick

Die Aktie von Geely gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Geely-Aktie notierte zuletzt im Frankfurt-Handel in Rot und verlor 9,4 Prozent auf 1,98 EUR.

Um 11:52 Uhr rutschte die Geely-Aktie in der Frankfurt-Sitzung um 9,4 Prozent auf 1,98 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Geely-Aktie bisher bei 1,97 EUR. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 1,97 EUR. Zuletzt stieg das Frankfurt-Volumen auf 38.262 Geely-Aktien.

Am 10.02.2025 markierte das Papier bei 2,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 11,39 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,87 EUR. Dieser Wert wurde am 06.08.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 55,95 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Geely-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,220 HKD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,456 CNY aus.

Am 14.11.2024 legte Geely die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor.

Am 20.03.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Geely veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von Geely rechnen Experten am 24.03.2026.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,47 CNY je Geely-Aktie.

Redaktion finanzen.net

