Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Geely am Vormittag ohne große Veränderung

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Geely hat am Montagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Geely-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im Tradegate-Handel bei 0,994 EUR.

Die Geely-Aktie zeigte sich um 09:03 Uhr im Tradegate-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 0,994 EUR an der Tafel. In der Spitze gewann die Geely-Aktie bis auf 1,002 EUR. In der Spitze fiel die Geely-Aktie bis auf 0,994 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,995 EUR. Bisher wurden heute 23.899 Geely-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.08.2023 bei 1,323 EUR. Mit einem Zuwachs von 33,032 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 01.02.2024 Kursverluste bis auf 0,862 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Geely-Aktie derzeit noch 13,347 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Geely-Aktionäre im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,210 HKD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,160 CNY aus.

Voraussichtlich am 20.03.2024 dürfte Geely Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Geely-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 25.03.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Geely einen Gewinn von 0,486 CNY je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

