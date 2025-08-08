DAX24.065 -0,4%ESt505.335 -0,2%Top 10 Crypto16,71 +2,8%Dow44.176 +0,5%Nas21.450 +1,0%Bitcoin104.354 +1,9%Euro1,1652 ±0,0%Öl66,01 -0,5%Gold3.365 -1,0%
Geely im Fokus

Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Geely am Montagvormittag mit Kursplus

11.08.25 09:24 Uhr
Die Aktie von Geely gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Geely-Aktie Gewinne aus. In der Frankfurt-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 2,05 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Geely
2,07 EUR 0,03 EUR 1,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Geely-Aktie notierte im Frankfurt-Handel um 09:19 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 2,05 EUR. Die Geely-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 2,05 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 2,05 EUR. Zuletzt wurden via Frankfurt 6.809 Geely-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 27.02.2025 bei 2,35 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 14,33 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Geely-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.08.2024 (0,88 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 56,89 Prozent könnte die Geely-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,330 HKD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,433 CNY.

Am 15.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,60 HKD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,17 HKD je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 77,51 Mrd. HKD – das entspricht einem Zuwachs von 36,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 56,92 Mrd. HKD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 14.08.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 25.08.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Geely.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,50 CNY je Aktie in den Geely-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Im Juli 2025: Deutscher Automarkt nimmt wieder Fahrt auf

Volvo Car-Aktie zieht dennoch an: Hoher Verlust im zweiten Quartal

BYD überholt Tesla: Chinas Autobauer dominieren den globalen Elektroauto-Markt

