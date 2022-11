Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Geely am Nachmittag leichter

Aktien in diesem Artikel Geely 1,29 EUR

Die Aktie notierte um 04:22 Uhr mit Verlusten. Im Frankfurt-Handel verbilligte sie sich um 1,7 Prozent auf 1,28 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Geely-Aktie bei 1,25 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 1,29 EUR. Zuletzt wechselten via Frankfurt 129.647 Geely-Aktien den Besitzer.

Am 22.11.2021 markierte das Papier bei 3,10 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 58,62 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.10.2022 (1,07 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Geely-Aktie 19,87 Prozent sinken.

Geely dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 22.03.2023 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2023-Kennzahlen am 20.03.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Geely-Aktie in Höhe von 0,525 CNY im Jahr 2022 aus.

