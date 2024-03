Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Geely zeigt sich am Dienstagvormittag freundlich

Geely Aktie News: Geely am Vormittag ohne große Veränderung

Volvos E-Tochter Polestar in der Bredouille: Darum dürften auch andere Tesla-Konkurrenten mit Herausforderungen zu kämpfen haben

Geely Aktie News: Geely tendiert am Mittag fester

Geely Aktie News: Geely schiebt sich am Montagnachmittag vor

Great Wall Motor gewährte Anlegern Blick in die Bücher

MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Alibaba knicken in Hongkong ein

Elektroautos: BYD und Tesla kämpfen in China um die Marktführerschaft - VW darf den Anschluss nicht verlieren

Heute im Fokus

Douglas will noch vor Ostern an die Börse. S&P gibt Bayer nur noch einen stabilen Ausblick. Streik bei Lufthansa-Kabinenpersonal. Siltronic präzisiert Prognose und bestätigt Ziele 2028 - Vorstand erweitert. Stromversorgung im Tesla-Werk in Grünheide läuft wieder. FUCHS PETROLUB erhöht nach Gewinnanstieg auch Dividende. Porsche mit stabiler Marge 2023 - Dividende steigt kräftig.