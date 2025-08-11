Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Geely am Dienstagnachmittag mit Kursplus

Geely im Fokus

Die Aktie von Geely zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Geely nach oben. Im Frankfurt-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,0 Prozent auf 2,10 EUR.

Im Frankfurt-Handel gewannen die Geely-Papiere um 16:06 Uhr 2,0 Prozent. Der Kurs der Geely-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 2,10 EUR zu. Die Frankfurt-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 2,10 EUR. Der Tagesumsatz der Geely-Aktie belief sich zuletzt auf 5.400 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.02.2025 bei 2,35 EUR. Derzeit notiert die Geely-Aktie damit 10,28 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 13.08.2024 auf bis zu 0,88 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 57,98 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Geely-Aktie.

Für Geely-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,330 HKD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,433 CNY ausgeschüttet werden.

Am 15.05.2025 äußerte sich Geely zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,60 HKD. Im Vorjahresviertel waren 0,17 HKD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 77,51 Mrd. HKD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 56,92 Mrd. HKD umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Geely am 14.08.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 25.08.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Geely-Aktie in Höhe von 1,49 CNY im Jahr 2025 aus.

