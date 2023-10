Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Geely gibt am Vormittag ab

Aktienentwicklung

Die Aktie von Geely gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Geely-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ OTC-Handel ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 1,15 USD abwärts.

Um 23:20 Uhr ging es für die Geely-Aktie nach unten. Im NASDAQ OTC-Handel fiel das Papier um 2,0 Prozent auf 1,15 USD. Zwischenzeitlich weitete die Geely-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 1,15 USD aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 1,20 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Geely-Aktien beläuft sich auf 89.132 Stück.

Bei einem Wert von 1,70 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.02.2023). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 47,83 Prozent hinzugewinnen. Am 29.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 1,07 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,96 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Geely am 20.03.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Geely rechnen Experten am 19.03.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 0,486 CNY belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

