Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Geely wird am Vormittag ausgebremst

12.11.25 09:22 Uhr
Die Aktie von Geely gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Geely-Aktie notierte zuletzt im Frankfurt-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 1,98 EUR.

Die Geely-Aktie notierte im Frankfurt-Handel um 09:02 Uhr mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 1,98 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Geely-Aktie bei 1,97 EUR. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 1,99 EUR. Zuletzt wechselten via Frankfurt 8.130 Geely-Aktien den Besitzer.

Bei 2,35 EUR markierte der Titel am 27.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 18,20 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 1,52 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 23,24 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 0,330 HKD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,480 CNY je Geely-Aktie.

Geely ließ sich am 14.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,39 HKD gegenüber 0,97 HKD im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 83,94 Mrd. HKD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 59,36 Mrd. HKD umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 17.11.2025 erfolgen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,57 CNY je Geely-Aktie.

Redaktion finanzen.net

