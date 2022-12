Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Geely am Montagmittag auf rotem Terrain

Aktien in diesem Artikel Geely 1,46 EUR

Das Papier von Geely befand sich um 12:22 Uhr im Sinkflug und gab im Frankfurt-Handel 1,9 Prozent auf 1,47 EUR ab. Die Geely-Aktie sank bis auf 1,46 EUR. Mit einem Wert von 1,47 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via Frankfurt 21.123 Geely-Aktien umgesetzt.

Am 10.12.2021 markierte das Papier bei 2,75 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 46,46 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Geely-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.10.2022 bei 1,07 EUR. Der aktuelle Kurs der Geely-Aktie ist somit 37,55 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte Geely am 22.03.2023 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2023-Finanzergebnisse von Geely rechnen Experten am 20.03.2024.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Geely ein EPS in Höhe von 0,518 CNY in den Büchern stehen haben wird.

