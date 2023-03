Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Geely am Nachmittag mit KursVerlusten

Aktien in diesem Artikel Geely 1,11 EUR

Die Geely-Aktie musste um 16:07 Uhr Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 3,0 Prozent auf 1,11 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Geely-Aktie bis auf 1,08 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 1,12 EUR. Der Tagesumsatz der Geely-Aktie belief sich zuletzt auf 1.269.809 Aktien.

Am 28.06.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 2,31 EUR an. Mit einem Zuwachs von 52,10 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.10.2022 (1,06 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Geely-Aktie 4,14 Prozent sinken.

Am 21.03.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q4 2023-Kennzahlen am 20.03.2024.

Experten gehen davon aus, dass Geely im Jahr 2022 0,457 CNY je Aktie Gewinn verbuchen wird.

