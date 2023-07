Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Anleger schicken Geely am Nachmittag ins Minus

Aktienentwicklung

Die Aktie von Geely gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Geely-Aktie notierte im Tradegate-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,5 Prozent bei 1,14 EUR.

Die Geely-Aktie notierte um 16:01 Uhr im Tradegate-Handel in Rot und verlor 1,5 Prozent auf 1,14 EUR. Die Abwärtsbewegung der Geely-Aktie ging bis auf 1,13 EUR. Bei 1,14 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 124.988 Geely-Aktien.

Am 05.08.2022 markierte das Papier bei 2,29 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 101,76 Prozent könnte die Geely-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.03.2023 (1,05 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Geely-Aktie 7,66 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Voraussichtlich am 23.08.2023 dürfte Geely Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 21.08.2024 dürfte Geely die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Geely-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 0,530 CNY je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

