Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Geely am Mittag mit Abschlägen

Die Aktie von Geely gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im BMN-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 0,930 EUR.

Um 11:54 Uhr rutschte die Geely-Aktie in der BMN-Sitzung um 0,8 Prozent auf 0,930 EUR ab. Die Geely-Aktie sank bis auf 0,929 EUR. Bei 0,930 EUR ging der Anteilsschein in den BMN-Handel. Zuletzt wechselten via BMN 29.517 Geely-Aktien den Besitzer.

Am 27.01.2023 markierte das Papier bei 1,564 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Geely-Aktie damit 40,526 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 11.12.2023 gab der Anteilsschein bis auf 0,911 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Geely-Aktie mit einem Verlust von 2,128 Prozent wieder erreichen.

Voraussichtlich am 20.03.2024 dürfte Geely Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Geely rechnen Experten am 19.03.2025.

Experten gehen davon aus, dass Geely im Jahr 2023 0,500 CNY je Aktie Gewinn verbuchen wird.

