Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Geely schiebt sich am Freitagvormittag vor

Aktie im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Geely. Zuletzt wies die Geely-Aktie Gewinne aus. In der Frankfurt-Sitzung ging es für das Papier um 4,3 Prozent auf 2,09 EUR nach oben.

Die Geely-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 09:08 Uhr 4,3 Prozent im Plus bei 2,09 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Geely-Aktie sogar auf 2,09 EUR. Mit einem Wert von 2,07 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via Frankfurt 164.000 Geely-Aktien den Besitzer.

Am 10.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 2,20 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Geely-Aktie somit 5,00 Prozent niedriger. Am 06.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,87 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 58,37 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Geely-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,437 CNY rechnen können. Im Vorjahr schüttete Geely 0,220 HKD aus.

Am 14.11.2024 hat Geely in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 20.03.2025 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von Geely rechnen Experten am 24.03.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Geely im Jahr 2024 1,47 CNY Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

