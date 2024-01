Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Geely am Dienstagmittag mit negativen Vorzeichen

Kurs der Geely

Die Aktie von Geely gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Geely-Aktie musste zuletzt im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 0,939 EUR.

Um 11:17 Uhr fiel die Geely-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 0,939 EUR ab. Die Geely-Aktie gab in der Spitze bis auf 0,930 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,930 EUR. Der Tagesumsatz der Geely-Aktie belief sich zuletzt auf 22.902 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1,560 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.02.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Geely-Aktie derzeit noch 66,042 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,901 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 4,077 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Geely-Aktie.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Geely am 20.03.2024 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 19.03.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 0,487 CNY je Geely-Aktie.

