Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Geely am Nachmittag mit KursVerlusten

So entwickelt sich Geely

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Geely. Die Geely-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im BMN-Handel ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 0,932 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der BMN-Sitzung 1,3 Prozent auf 0,932 EUR. In der Spitze fiel die Geely-Aktie bis auf 0,929 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,944 EUR. Bisher wurden via BMN 45.189 Geely-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 1,564 EUR erreichte der Titel am 27.01.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 67,779 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Geely-Aktie. Bei einem Wert von 0,901 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.12.2023). Derzeit notiert die Geely-Aktie damit 3,508 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 20.03.2024 veröffentlicht. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 19.03.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Geely-Aktie in Höhe von 0,487 CNY im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Geely-Aktie

Volvo-Cars-Aktie verliert: Chinesischer Mehrheitsaktionär Geely platziert Aktien

Porsche, BYD & Co. mit höherer System-Spannung bei Elektroautos - zieht Tesla bald nach?

MG, BYD, NIO & Co.: E-Autos aus China werden in Europa beliebter - Gute Qualität zu erschwinglichen Preisen