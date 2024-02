Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Geely am Mittag stärker

Aktie im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Geely. Die Geely-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 0,977 EUR.

Die Geely-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 11:54 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 0,977 EUR. Die Geely-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 0,990 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,976 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 62.333 Geely-Aktien.

Am 16.02.2023 erreichte der Anteilsschein mit 1,407 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Geely-Aktie 44,012 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,862 EUR. Dieser Wert wurde am 01.02.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Geely-Aktie derzeit noch 11,822 Prozent Luft nach unten.

Für Geely-Aktionäre gab es im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,210 HKD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,158 CNY ausgeschüttet werden.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 20.03.2024 veröffentlicht. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Geely-Anleger Experten zufolge am 25.03.2025 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 0,481 CNY belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

