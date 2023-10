Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Geely am Montagvormittag mit Einbußen

Geely im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Geely. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ OTC-Handel verbilligte sie sich um 1,3 Prozent auf 1,17 USD.

Die Geely-Aktie notierte um 23:20 Uhr im NASDAQ OTC-Handel in Rot und verlor 1,3 Prozent auf 1,17 USD. Die Geely-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 1,17 USD ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 1,18 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 38.780 Geely-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 1,70 USD erreichte der Titel am 02.02.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 45,30 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 1,07 USD am 29.10.2022. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 8,55 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Geely-Aktie.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 20.03.2024 erfolgen. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 19.03.2025 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Geely einen Gewinn von 0,486 CNY je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

