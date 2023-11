Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Geely verbilligt sich am Donnerstagnachmittag

Renault open to Geely investment to bolster Alpine car brand

Luxury EV maker Polestar taps Volvo Car and China’s Geely for more funding

Geely And Baidu's Joint Venture Unveils Jiyue 01 EV, Priced Competitively Below Tesla Model Y

Geely Aktie News: Geely am Mittwochvormittag im Plus

MG, BYD, NIO & Co.: E-Autos aus China werden in Europa beliebter - Gute Qualität zu erschwinglichen Preisen

Geely Aktie News: Geely gewinnt am Mittwochnachmittag an Fahrt

Heute im Fokus

Eli Lilly will Werk in Rheinland-Pfalz bauen. Burberry leidet unter Nachfrageflaute - Schwäche des Luxussektors. Zurich Insurance bestätigt Mittelfristziele. Lufthansa soll Ex-Airbus-Chef Enders als AR-Chef gewonnen haben. Airbnb & Co. müssen künftig transparenter agieren. Elon Musks SpaceX wagt am Freitag nächsten "Starship"-Test.