Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Geely am Nachmittag höher

Aktien in diesem Artikel Geely 1,48 EUR

0,49% Charts

News

Analysen

Um 04:22 Uhr stieg die Geely-Aktie. In der Frankfurt-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 1,49 EUR. Der Kurs der Geely-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 1,50 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 1,48 EUR. Bisher wurden via Frankfurt 83.489 Geely-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 16.12.2021 erreichte der Anteilsschein mit 2,62 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Geely-Aktie ist somit 43,11 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 1,07 EUR. Dieser Wert wurde am 28.10.2022 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 39,21 Prozent.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 22.03.2023 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz am 20.03.2024.

Experten gehen davon aus, dass Geely im Jahr 2022 0,525 CNY je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Geely-Aktie

Erholung der Autobranche setzt sich im November fort: Deutsche Pkw-Neuzulassungen nehmen zu

Renault-Aktie mit Verlusten: Marge soll nahezu verdoppelt werden

Apple-Partner Foxconn will mehr als nur iPhones bauen: Tesla-Fahrzeuge im Visier

Ausgewählte Hebelprodukte auf Geely Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Geely Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Geely

Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com