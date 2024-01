Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Geely wird am Mittwochvormittag ausgebremst

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Geely. Der Geely-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,9 Prozent auf 0,908 EUR.

Der Geely-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Um 09:09 Uhr verlor das Papier 2,9 Prozent auf 0,908 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Geely-Aktie bis auf 0,891 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 0,913 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 155.820 Geely-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1,560 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.02.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 71,879 Prozent. Am 17.01.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,891 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 1,774 Prozent.

Geely dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 20.03.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Geely rechnen Experten am 19.03.2025.

Den erwarteten Gewinn je Geely-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 0,487 CNY fest.

