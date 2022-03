Geely Aktie News: Geely im Bärenmodus

Aktien in diesem Artikel Geely 1,36 EUR

Die Aktie verlor zuletzt in der Frankfurt-Sitzung 9,9 Prozent auf 1,35 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Geely-Aktie bis auf 1,30 EUR. Bei 1,31 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im Frankfurt-Handel 146.250 Geely-Aktien.

Am 13.08.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 3,18 EUR an. Am 15.03.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 1,19 EUR.

Von Analysten wird erwartet, dass Geely im Jahr 2023 1,23 CNY Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Geely Automobile Holdings Limited ist ein chinesischer Automobilhersteller, der sich auf die Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von Personenkraftwagen konzentriert. Der wichtigste Markt ist China, aber auch der Mittlere Osten, Osteuropa sowie Zentral- und Südafrika werden für Geely immer bedeutender. Zum Portfolio zählen 30 Komplettmodelle sowie eine durchgehend erreichbare Service-Hotline und knapp 1.000 Werkstätten in China; im Ausland hält das Unternehmen weitere 500 Verkaufs- und Serviceeinrichtungen.

Apple Car: Diese Unternehmen könnten für eine Kooperation mit dem iKonzern in Frage kommen

Coinbase-Aktie, Robinhood-Aktie, Daimler Truck-Aktie und Co: Das wurde aus den 2021er IPOs

Ein Zuhause auf der Straße: Tesla-Konkurrent Geely launcht elektrischen "Homtruck"

