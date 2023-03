Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Geely am Mittag leichter

Aktien in diesem Artikel Geely 1,13 EUR

Das Papier von Geely gab in der Tradegate-Sitzung ab. Um 11:57 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 1,12 EUR abwärts. Die Geely-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 1,11 EUR ab. Bei 1,11 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Zuletzt wechselten 144.054 Geely-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 2,31 EUR. Dieser Kurs wurde am 29.06.2022 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Geely-Aktie 51,42 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 1,05 EUR. Dieser Wert wurde am 14.03.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 6,43 Prozent.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 21.03.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q4 2023-Ergebnisse wird von Experten am 20.03.2024 erwartet.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Geely ein EPS in Höhe von 0,461 CNY in den Büchern stehen haben wird.

