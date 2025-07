Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Geely schiebt sich am Donnerstagnachmittag vor

Kursverlauf

Die Aktie von Geely gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Geely-Aktie stieg im Frankfurt-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 3,1 Prozent auf 2,06 EUR.

Um 16:05 Uhr stieg die Geely-Aktie. In der Frankfurt-Sitzung kletterte das Papier um 3,1 Prozent auf 2,06 EUR. Die Geely-Aktie zog in der Spitze bis auf 2,09 EUR an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 2,09 EUR. Zuletzt wurden via Frankfurt 58.468 Geely-Aktien umgesetzt.

Am 27.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 2,35 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 13,83 Prozent könnte die Geely-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,87 EUR. Dieser Wert wurde am 06.08.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Geely-Aktie derzeit noch 57,77 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,420 CNY. Im Vorjahr erhielten Geely-Aktionäre 0,330 HKD je Wertpapier.

Am 15.05.2025 legte Geely die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,60 HKD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,17 HKD je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 77,51 Mrd. HKD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 36,18 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Geely einen Umsatz von 56,92 Mrd. HKD eingefahren.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Geely wird am 14.08.2025 gerechnet. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Geely möglicherweise am 25.08.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,44 CNY je Aktie belaufen.

