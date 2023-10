Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Geely am Dienstagnachmittag mit Abschlägen

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Geely. Die Aktie verlor zuletzt in der Frankfurt-Sitzung 0,8 Prozent auf 1,13 EUR.

Um 16:02 Uhr fiel die Geely-Aktie. Im Frankfurt-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 1,13 EUR ab. Im Tief verlor die Geely-Aktie bis auf 1,12 EUR. Bei 1,12 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via Frankfurt 1.771.832 Geely-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (1,56 EUR) erklomm das Papier am 01.02.2023. Mit einem Zuwachs von mindestens 37,99 Prozent könnte die Geely-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 1,06 EUR. Dieser Wert wurde am 14.03.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 6,39 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Geely-Aktie.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Geely am 20.03.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 19.03.2025.

Den erwarteten Gewinn je Geely-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 0,486 CNY fest.

