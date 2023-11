Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Geely am Nachmittag stärker

Kursentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Geely. Die Aktie legte zuletzt in der Tradegate-Sitzung 1,5 Prozent auf 1,13 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Um 15:59 Uhr stieg die Geely-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 1,5 Prozent auf 1,13 EUR. Die Geely-Aktie zog in der Spitze bis auf 1,13 EUR an. Den Handelstag beging das Papier bei 1,12 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 151.370 Geely-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.02.2023 bei 1,56 EUR. Gewinne von 38,06 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 24.10.2023 Kursverluste bis auf 1,03 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Geely-Aktie 9,56 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Geely wird am 20.03.2024 gerechnet. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 19.03.2025 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 0,479 CNY belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Geely-Aktie

Porsche, BYD & Co. mit höherer System-Spannung bei Elektroautos - zieht Tesla bald nach?

MG, BYD, NIO & Co.: E-Autos aus China werden in Europa beliebter - Gute Qualität zu erschwinglichen Preisen

Die größten Premium-Autobauer der Welt 2022