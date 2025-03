Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Geely am Dienstagmittag gesucht

Kursentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Geely. Im Frankfurt-Handel gewannen die Geely-Papiere zuletzt 1,2 Prozent.

Die Aktionäre schickten das Papier von Geely nach oben. Im Frankfurt-Handel gewann die Aktie um 12:03 Uhr 1,2 Prozent auf 2,10 EUR. Die Geely-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 2,11 EUR aus. Mit einem Wert von 2,10 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 80.568 Geely-Aktien gehandelt.

Am 27.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 2,35 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,88 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,87 EUR. Dieser Wert wurde am 06.08.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 58,49 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Geely-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,425 CNY. Im Vorjahr hatte Geely 0,220 HKD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 14.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor.

Am 20.03.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von Geely rechnen Experten am 24.03.2026.

In der Geely-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,46 CNY je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

