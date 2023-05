Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Geely tendiert am Mittag seitwärts

Aktien in diesem Artikel Geely 1,11 EUR

Die Geely-Aktie zeigte sich um 11:56 Uhr im Tradegate-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 1,12 EUR an der Tafel. Die Geely-Aktie legte bis auf 1,13 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die Geely-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 1,12 EUR ab. Bei 1,12 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 36.523 Geely-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 29.06.2022 bei 2,31 EUR. Der derzeitige Kurs der Geely-Aktie liegt somit 51,50 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 1,05 EUR fiel das Papier am 14.03.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Geely-Aktie 5,88 Prozent sinken.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.08.2023 veröffentlicht. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Geely-Anleger Experten zufolge am 21.08.2024 werfen.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,533 CNY je Geely-Aktie belaufen.

