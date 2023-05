Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Geely am Vormittag kaum verändert

Aktien in diesem Artikel Geely 1,11 EUR

Die Geely-Aktie kam im NASDAQ OTC-Handel um 23:20 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 1,23 USD. Die Geely-Aktie zog in der Spitze bis auf 1,25 USD an. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Geely-Aktie bisher bei 1,22 USD. Bei 1,23 USD startete der Titel in den NASDAQ OTC-Handelstag. Über NASDAQ OTC wurden im bisherigen Handelsverlauf 5.569 Geely-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 29.06.2022 bei 2,45 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Geely-Aktie mit einem Kursplus von 99,19 Prozent wieder erreichen. Am 29.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 1,07 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,01 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Geely dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 23.08.2023 präsentieren. Am 21.08.2024 wird Geely schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 0,533 CNY belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

