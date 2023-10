Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Geely schiebt sich am Mittag vor

Aktie im Fokus

Die Aktie von Geely gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im Tradegate-Handel gewannen die Geely-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Die Aktie legte um 12:00 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,3 Prozent auf 1,13 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Geely-Aktie bei 1,14 EUR. Bei 1,14 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 28.640 Geely-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 01.02.2023 auf bis zu 1,56 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Geely-Aktie mit einem Kursplus von 37,57 Prozent wieder erreichen. Am 14.03.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 1,05 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 7,02 Prozent könnte die Geely-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 20.03.2024 erwartet. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Geely-Anleger Experten zufolge am 19.03.2025 werfen.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 0,486 CNY je Geely-Aktie.

