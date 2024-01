Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Geely am Mittag gefragt

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Geely gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Geely legte zuletzt zu und stieg im Tradegate-Handel um 1,3 Prozent auf 0,921 EUR.

Die Geely-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Um 11:54 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,3 Prozent auf 0,921 EUR. Die Geely-Aktie zog in der Spitze bis auf 0,928 EUR an. Bei 0,914 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via Tradegate 16.892 Geely-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1,560 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.02.2023 erreicht. Gewinne von 69,286 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 17.01.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,891 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Geely-Aktie derzeit noch 3,256 Prozent Luft nach unten.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Geely am 20.03.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 19.03.2025.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Geely-Gewinn in Höhe von 0,486 CNY je Aktie aus.

