Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Geely am Freitagvormittag stärker

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Geely. Im NASDAQ OTC-Handel gewannen die Geely-Papiere zuletzt 3,0 Prozent.

Die Aktie legte um 23:20 Uhr in der NASDAQ OTC-Sitzung 3,0 Prozent auf 1,02 USD zu. In der Spitze legte die Geely-Aktie bis auf 1,02 USD zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,98 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 57.915 Geely-Aktien.

Bei einem Wert von 1,70 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.02.2023). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 66,67 Prozent hinzugewinnen. Am 23.12.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,96 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 5,88 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 20.03.2024 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 19.03.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 0,486 CNY je Aktie in den Geely-Büchern.

