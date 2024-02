Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Anleger schicken Geely am Montagnachmittag ins Plus

Blick auf Geely-Kurs

Die Aktie von Geely gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Geely legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ OTC-Handel um 3,4 Prozent auf 1,06 USD.

Das Papier von Geely konnte um 23:20 Uhr klettern und stieg im NASDAQ OTC-Handel um 3,4 Prozent auf 1,06 USD. Die Geely-Aktie zog in der Spitze bis auf 1,06 USD an. Bei 1,05 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ OTC-Handel. Von der Geely-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 139.123 Stück gehandelt.

Am 17.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 1,53 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 45,45 Prozent hinzugewinnen. Am 02.02.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,91 USD. Der aktuelle Kurs der Geely-Aktie ist somit 13,74 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Geely-Aktionäre betrug im Jahr 2022 0,210 HKD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,158 CNY belaufen.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 20.03.2024 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 25.03.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Geely im Jahr 2023 0,481 CNY Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Geely-Aktie

Volvos E-Tochter Polestar in der Bredouille: Darum dürften auch andere Tesla-Konkurrenten mit Herausforderungen zu kämpfen haben

Tesla-Konkurrent Polestar bringt Modell ohne Heckscheibe auf den Markt

Konkurrenz für Tesla: Projektoren, Kühlschränke & Co. - Chinesische EV-Hersteller setzen sich mit neuen Technologien von Rivalen ab