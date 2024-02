Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Geely am Montagvormittag fester

Kurs der Geely

Die Aktie von Geely gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ OTC-Handel legte sie um 3,4 Prozent auf 1,06 USD zu.

Um 23:20 Uhr sprang die Geely-Aktie im NASDAQ OTC-Handel an und legte um 3,4 Prozent auf 1,06 USD zu. Zwischenzeitlich stieg die Geely-Aktie sogar auf 1,06 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 1,05 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 139.123 Geely-Aktien umgesetzt.

Am 17.02.2023 markierte das Papier bei 1,53 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Geely-Aktie somit 31,25 Prozent niedriger. Am 02.02.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,91 USD ab. Derzeit notiert die Geely-Aktie damit 15,93 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2022 erhielten Geely-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,210 HKD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,158 CNY.

Die Geely-Bilanz für Q4 2023 wird am 20.03.2024 erwartet. Geely dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 25.03.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Geely im Jahr 2023 0,481 CNY je Aktie Gewinn verbuchen wird.

