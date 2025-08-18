Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Geely legt am Mittag zu

DAX24.389 +0,3%ESt505.471 +0,7%Top 10 Crypto16,00 +0,4%Dow44.912 -0,1%Nas21.630 ±0,0%Bitcoin98.906 -0,8%Euro1,1682 +0,2%Öl65,99 -0,7%Gold3.345 +0,4%
Die Aktie von Geely zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Geely nach oben. Im Frankfurt-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,0 Prozent auf 2,22 EUR.

Die Geely-Aktie notierte im Frankfurt-Handel um 11:35 Uhr in Grün und gewann 2,0 Prozent auf 2,22 EUR. Bei 2,25 EUR erreichte die Geely-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 2,22 EUR. Im Frankfurt-Handel wechselten bis jetzt 95.496 Geely-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 27.02.2025 bei 2,35 EUR. Gewinne von 5,58 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 20.08.2024 auf bis zu 0,90 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 59,43 Prozent.

Geely-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,330 HKD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,469 CNY belaufen.

Geely gewährte am 14.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,39 HKD. Im Vorjahresviertel hatte Geely 0,17 HKD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 83,94 Mrd. HKD – ein Plus von 47,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Geely 56,92 Mrd. HKD erwirtschaftet hatte.

Am 13.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Geely dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 25.08.2026 präsentieren.

Experten taxieren den Geely-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,56 CNY je Aktie.

Redaktion finanzen.net

