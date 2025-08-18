Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Geely am Dienstagvormittag mit positiven Vorzeichen

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Geely gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Frankfurt-Handel legte sie um 1,9 Prozent auf 2,22 EUR zu.

Um 09:15 Uhr ging es für das Geely-Papier aufwärts. Im Frankfurt-Handel verteuerte es sich um 1,9 Prozent auf 2,22 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Geely-Aktie bei 2,25 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 2,22 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Geely-Aktien beläuft sich auf 66.926 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 2,35 EUR. Dieser Kurs wurde am 27.02.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Geely-Aktie liegt somit 5,37 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 0,90 EUR fiel das Papier am 20.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Geely-Aktie 59,40 Prozent sinken.

Nach 0,330 HKD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,469 CNY je Geely-Aktie.

Am 14.08.2025 hat Geely in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,39 HKD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,17 HKD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite standen 83,94 Mrd. HKD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 56,92 Mrd. HKD umgesetzt.

Am 13.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Geely möglicherweise am 25.08.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Geely im Jahr 2025 1,56 CNY je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Geely-Aktie

Im Juli 2025: Deutscher Automarkt nimmt wieder Fahrt auf

Volvo Car-Aktie zieht dennoch an: Hoher Verlust im zweiten Quartal

BYD überholt Tesla: Chinas Autobauer dominieren den globalen Elektroauto-Markt