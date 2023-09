Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Geely am Dienstagmittag mit negativen Vorzeichen

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Geely. Die Geely-Aktie musste zuletzt im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 1,16 EUR.

Der Geely-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Um 11:42 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 1,16 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Geely-Aktie bis auf 1,15 EUR. Bei 1,15 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Geely-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 6.850 Stück gehandelt.

Am 21.09.2022 markierte das Papier bei 1,67 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 43,99 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.03.2023 bei 1,05 EUR. Derzeit notiert die Geely-Aktie damit 10,02 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Voraussichtlich am 20.03.2024 dürfte Geely Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Geely-Anleger Experten zufolge am 19.03.2025 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Geely im Jahr 2025 0,918 CNY je Aktie Gewinn verbuchen wird.

